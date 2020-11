Pierpaolo Marino: “Una giornata in ricordo di Maradona il 10 maggio o il 29 giugno”

Maradona ha lasciato un vuoto incolmabile ed ecco che una persona a lui cara, Pierpaolo Marino, lancia la proposta: “Penso ad una giornata annuale dedicata al ricordo di Diego. Sarei indeciso tra due date : il 29 Giugno (Vittoria Mondiale 86) o il 10 Maggio (Primo Scudetto del Napoli). I due giorni in cui, da vicino, l’ho visto più felice che mai. Chi ama non dimentica!!”. Chissà che non verrà ascoltato…

