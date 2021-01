Pierpaolo Pretelli è il secondo finalista del Grande Fratello Vip 2021. Battuto Andrea Zelletta | Video Mediaset

Questa settimana il televoto sempre in positivo, chiedeva Chi vuoi in finale? La scelta era tra Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli che nominati dai compagni, non senza polemiche, perchè è stato escluso Tommaso Zorzi, si sono “scontrati” al Televoto cercando di ottenere l’ambito posto per la Finale e non avere più il problema di essere nominati.

E’ arrivato il momento del verdetto: il pubblico ha deciso che il secondo Finalista del Grande Fratello Vip è Pierpaolo Pretelli.

A superare il televoto è dunque Pierpaolo Pretelli, che batte il suo amico – fratello, compagno di avventura Andrea Zelletta. Tra i due un abbraccio che dimostra la loro amicizia. Ecco Il Video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento