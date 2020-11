Pierpaolo Pretelli e Selvaggia Roma si raccontano al Grande Fratello Vip e lei si commuove ripensando al padre | Video Mediaset

Selvaggia Roma, neo inquilina del reality di canale 5 ascoltando le toccanti parole del coinquilino, Pierpaolo Pretelli si commuove lasciandosi andare ad un pianto liberatorio. L’ex velino le racconta di quanto è nato il figlio Leo e di quanto è stato emozionante tenerlo tra le braccia i suoi primi istanti di vita e la Roma si commuove ripensando al padre. L’influencer tra le lacrime ricorda che la madre le ha confidato che suo padre, in un unico momento, quando l’ha avuto tra le braccia si è commosso. Non è un mistero per nessuno che la Roma ha un rapporto difficilissimo con il padre che non vede quasi mai. Tempo fa a tal proposito disse: “Vengo da un papà che purtroppo, con dispiacere, viene da una cultura diversa. Comunque è il classico papà che fa mille figli ma si scorda di quanti ne ha!“. Ecco il Video Mediaset.

