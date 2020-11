Pierpaolo Pretelli “spalmato” su Elisabetta Gregoraci al GF Vip. Scatterà finalmente il bacio? | Video Mediaset

In camera da letto, Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci, non riescono a stare lontani l’uno dall’altro: si toccano, si annusano, si accarezzano e si lasciano andare ad un lungo abbraccio. In effetti manca solo il bacio passionale per “ufficializzare” una storia, che sembra come dice Signorini una pseudo “sola”, dal momento che la “Briatora” ha messo dei paletti. Ma la domanda è: qual è la differenza tra toccarsi, abbracciarsi, strusciarsi e il fatidico bacio? Ah saperlo! Ecco Il Video Mediaset.

