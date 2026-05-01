venerdì, 1 Maggio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOPierpaolo Spollon chi è, il conduttore del Concertone del Primo Maggio a...
pierpaolo-spollon-chi-e,-il-conduttore-del-concertone-del-primo-maggio-a-roma
Pierpaolo Spollon chi è, il conduttore del Concertone del Primo Maggio a Roma
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Pierpaolo Spollon chi è, il conduttore del Concertone del Primo Maggio a Roma

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

(Adnkronos) –
Pierpaolo Spollon è uno dei conduttori del Concertone del Primo Maggio che si terrà oggi in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Al suo fianco ci saranno due artiste italiane, Arisa e BigMama. Questa è per l’attore, star di DOC, la prima volta sul palco del Concertone.  

Classe 1989, Pierpaolo Spollon è un attore celebre per i suoi ruoli in serie di successo come Blanca e ‘Doc – Nelle tue mani’. Il suo percorso nel mondo del cinema e di quello televisivo comincia nel 2009 con la miniserie serie ‘Nel nome del male’. Dopo alcune piccole esperienze, da Padova si trasferisce a Roma e comincia a studiare recitazione che gli consente di fare le sue prime comparse.  

Dal 2011 Spollon compare sul piccolo schermo con diversi ruoli come ne ‘Il giovane Montalbano’, ‘Una grande famiglia’ e ‘Un passo dal cielo’. Nel 2013 ottiene una parte in ‘Leoni’, film diretto da Pietro Parolin. Ma nel 2015 arriva il primo ruolo che gli assicura il successo con la serie Tv di Rai1 ‘L’allieva’. Nel 2020 prende parte alla serie televisiva di Rai 1 ‘Doc – Nelle tue mani’ al fianco di Luca Argentero. E successivamente prende parte anche nel cast di ‘Blanca’ insieme a Maria Chiara Giannetta. I due attori partecipano insieme alla puntata di Ballando con le stelle in qualità di ballerini per una notte. 

Parallelamente si dedica a progetti per il grande schermo come ‘Fatti Vedere’ e ‘Come Fratelli’. 

L’attore è molto riservato sulla sua vita privata, ma è noto che sia legato da anni a una compagna, Angela, e dalla loro relazione sono nati due figli. 

Previous article
Riforma forense, evitati effetti distorsivi: confermate le competenze dei commercialisti
Next article
BigMama, chi è la conduttrice del Concertone del Primo Maggio a Roma

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Trump: “Ue non rispetta accordo, dazi su camion e auto aumentano del 25%”

(Adnkronos) - Nuova 'punizione' di Donald Trump all'Europa. Il presidente degli Stati Uniti annuncia l'aumento dei dazi su auto e camion provenienti da paesi...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sinner in finale Madrid, blinda numero 1 del ranking e aggiorna record

(Adnkronos) - Jannik Sinner vola in finale nel Masters 1000 di Madrid ed è sempre più il numero 1 del ranking Atp. L'azzurro, oggi...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

“Epidemia d’odio contro ebrei nel Regno Unito, il peggio deve ancora arrivare”, l’allarme del presidente della United Synagogue

(Adnkronos) - “Questo che stiamo vivendo è il risultato di quando la gente scende in strada lungo il Regno Unito al grido di 'Globalizziamo...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sinner – Fils oggi semifinale Atp Madrid, il match in diretta

(Adnkronos) - Jannik Sinner oggi in campo contro Arthur Fils nella semifinale dell'Atp Masters 1000 di Madrid. L'azzurro, numero 1 del mondo, va a...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.