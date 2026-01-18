piers-morgan-cade-e-si-rompe-il-femore:-“colpa-di-trump”

domenica, 18 Gennaio , 26

Referendum, Fedez: “Io testimonial del Sì? Porcheria totalmente infondata”

(Adnkronos) - "Una porcheria totalmente infondata". Fedez definisce...

Bologna-Fiorentina 1-2, vittoria viola con dedica a Commisso

(Adnkronos) - La Fiorentina supera il Bologna al...

Anguillara, il cadavere trovato è di Federica Torzullo. Legale del marito: “Voleva consegnarsi, ma è stato arrestato prima”

(Adnkronos) -  Sarebbe di Federica Torzullo il corpo...

Scontri tra tifosi della Fiorentina e della Roma in autostrada a Bologna: auto danneggiate

(Adnkronos) - Scontri in autostrada oggi, domenica 18...
(Adnkronos) – Piers Morgan in ospedale per un’operazione dopo una caduta. “Colpa di Donald Trump…”, scrive l’anchorman britannico sul proprio profilo X nel post in cui pubblica la proprio foto dall’ospedale. Morgan racconta la propria disavventura con un elenco dettagliato degli eventi. “1. Sono inciampato su un piccolo gradino. 2 In un ristorante di un hotel a Londra. 3 Femore fratturato. 4. Così male che ho avuto bisogno di un’anca nuova. 5. Convalescenza in ospedale. 6. Stampelle per 6 settimane. 7. Niente spostamenti lunghi per 3 mesi. 8. Partenza scoppiettante per il nuovo anno”, scrive Morgan prima del punto numero 9, tra ironia e mistero: “Do la colpa a Donald Trump”. 

 

