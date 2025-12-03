mercoledì, 3 Dicembre , 25

Pietrangeli, Amato: con lui tennis era stile e bellezza, nessuno così

Alla camera ardente: severo e simpatico, un grande uomo

Roma, 3 dic. (askanews) – “Ne ho troppi di ricordi di Nicola, sono quasi suo coetaneo, ci separavano cinque anni, ma il più grande ricordo per me è che nessuno come lui ha fatto vivere il tennis come bellezza, aveva un grande senso della bellezza, i suoi colpi la portavano dentro, non erano mai senza stile”. Così il presidente emerito della Corte Costituzionale ed ex presidente del Consiglio Giuliano Amato, ha ricordato la leggenda del tennis Nicola Pietrangeli alla camera ardente a Roma al Foro Italico.”C’è il ricordo di un grande uomo – ha aggiunto – severo e simpatico allo stesso tempo, che ci ha dato qualcosa che in pochissimi altri hanno saputo dare”.

