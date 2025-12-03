mercoledì, 3 Dicembre , 25

Pietrangeli, Buonfiglio (Coni): le storie come la sua non muoiono

Pietrangeli, Buonfiglio (Coni): le storie come la sua non muoiono

Redazione-web
Di Redazione-web

“Il mondo dello sport è qui per una grandissima persona”

Roma, 3 dic. (askanews) – “Se ne va la storia. Ho avuto il piacere di conoscerlo da vicino, chiacchierarci tante volte, le sue erano parole piene di esperienza e di ironia, è sempre stato disponibile, ti metteva a tuo agio, non facendo mai pesare quello che ha fatto”. Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, alla camera ardente di Nicola Pietrangeli al Foro Italico di Roma. “E’ una storia, e le storie come la sua non muoiono, vanno avanti”, ha aggiunto.Commentando le parole del figlio di Pietrangeli, sul fatto che per il padre la maglia azzurra fosse tutto, Buonfiglio ha dichiarato: “Quando raggiungi la maglia azzurra per molti sportivi raggiungi tutto, ti senti immortale, vuol dire che hai superato qualche limite, con capacità, passione e fortuna, lui ha avuto una vita piena, una bella famiglia, e il mondo dello sport è qui a salutare una grandissima persona e un grande amico”.

