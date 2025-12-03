mercoledì, 3 Dicembre , 25

Pietrangeli, il figlio Marco: per lui la maglia azzurra era tutto

Pietrangeli, il figlio Marco: per lui la maglia azzurra era tutto

Video NewsPietrangeli, il figlio Marco: per lui la maglia azzurra era tutto
Redazione-web
Di Redazione-web

“Se non così attaccato alla Davis magari avrebbe guadagnato di più”

Roma, 3 dic. (askanews) – Tra i primi ad arrivare al Foro Italico di Roma alla camera ardente di Nicola Pietrangeli, il figlio Marco, che ne ha ricordato l’amore per la maglia azzurra: “Se non fosse stato così attaccato alla Coppa Davis magari avrebbe guadagnato qualcosa in più, ma lui era malato di questa cosa, per lui la maglia azzurra era tutto, indossarla era importantissimo. Rendiamoci conto che era un signore di 92 anni che ha amato il suo sport e che vedeva il tennis di oggi come una cosa di ‘mostri’ e marziani, nel senso di forti fisicamente”. Accanto al feretro sul campo di Pietrangeli, spicca la Coppa Davis vinta nel ’76 con Pietrangeli capitano.

