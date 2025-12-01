lunedì, 1 Dicembre , 25

Roma, vandalizzati muri sinagoga e targa per Stefano Gaj Taché a Monteverde: in azione due persone incappucciate

(Adnkronos) - È stato vandalizzato nella notte l'esterno...

Passaporto italiano, da oggi cambia importo e metodo di pagamento: come funziona

(Adnkronos) - Da oggi, 1° dicembre, cambiano le...

Ucraina, Cavo Dragone: “Nato valuta possibilità di essere più aggressiva con Mosca”

(Adnkronos) - La Nato sta valutando la possibilità...

Salute, miopia pediatrica in aumento: esperti a confronto su prevenzione e cura

(Adnkronos) - Richiamare l'attenzione sulla crescente emergenza rappresentata...
pietrangeli,-il-messaggio-di-nadal:-“se-ne-va-un-grande-del-tennis-italiano”
Pietrangeli, il messaggio di Nadal: “Se ne va un grande del tennis italiano”

Pietrangeli, il messaggio di Nadal: “Se ne va un grande del tennis italiano”

DALL'ITALIA E DAL MONDOPietrangeli, il messaggio di Nadal: "Se ne va un grande del tennis italiano"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Rafa Nadal omaggia Nicola Pietrangeli. L’ex tennista spagnolo ha voluto dedicare un messaggio all’ex giocatore azzurro, morto oggi, lunedì 1 dicembre, all’età di 92 anni. “Ho appena saputo della triste notizia della dipartita di un grande del tennis italiano e mondiale”, ha scritto in un post pubblicato sui propri canali social. 

“Le mie più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia, il suo figlio Filippo, e tutta la famiglia del tennis italiano. Riposa in pace, Nicola”, ha concluso Nadal. Lo spagnolo condivide con Pietrangeli la passione per la terra rossa del Roland Garros, Slam vinto da Nicola per due volte nel 1959 e nel 1960. Nadal detiene invece il record assoluto di trionfi nel torneo parigino, conquistato per ben 14 volte. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.