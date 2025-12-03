mercoledì, 3 Dicembre , 25

Pandoro batte il panettone, è il dolce preferito dal 52% degli italiani

(Adnkronos) - Pandoro o panettone? Ogni Natale la...

realme GT 8 Pro: Il Flagship del 2025 tra fotografia RICOH GR, potenza AI e design sostenibile

(Adnkronos) - in collaborazione con realme realme ha lanciato...

Gravina: “Non avrei mandato via Spalletti. Mondiali? Obiettivo alla portata”

(Adnkronos) - "Roberto Mancini si era proposto per...

Juve, altro guaio: Gatti si opera al menisco

(Adnkronos) - La Juve di Luciano Spalletti continua...
pietrangeli,-volandri:-ci-ha-insegnato-a-amare-davis-e-maglia-azzurra
Pietrangeli, Volandri: ci ha insegnato a amare Davis e maglia azzurra

Pietrangeli, Volandri: ci ha insegnato a amare Davis e maglia azzurra

Video NewsPietrangeli, Volandri: ci ha insegnato a amare Davis e maglia azzurra
Redazione-web
Di Redazione-web

“Mi piace pensare che abbia aspettato la terza coppa”

Roma, 3 dic. (askanews) – “Nicola ci ha insegnato ad amare la Davis, il valore di indossare la maglia azzurra, un po’ tutto è partito da lui e così lo vogliamo ricordare” ha detto Filippo Volandri capitano dell’Italtennis, alla camera ardente di Nicola PIetrangeli al Foro Italico.”Lo abbiamo sempre visto attaccato a questa coppa, mi piace pensare che abbia voluto aspettarci in questa terza vittoria, fa parte di lui” ha detto. “Un’icona, con un tennis elegante, come era lui, lo ricordiamo così” ha concluso Volandri.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.