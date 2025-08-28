giovedì, 28 Agosto , 25

Venezia 2025, Clooney fa tremare il Lido… ma è solo un falso allarme

(Adnkronos) - Il nome che oggi ha tenuto...

Mantova, auto finisce nel Po: morti due anziani

(Adnkronos) - Un'auto con a bordo una coppia...

Chiude forum sessista ‘Phica’: “Non siamo riusciti a bloccare comportamenti tossici”

(Adnkronos) - La piattaforma Phica chiude i battenti...

Vasco Rossi, lo sfogo sui fan: “Non faccio parte del biglietto vacanza”

(Adnkronos) - Vasco Rossi sta trascorrendo le vacanze...
pietre-contro-il-presidente-milei-durante-il-passaggio-in-corteo
Pietre contro il presidente Milei durante il passaggio in corteo

Pietre contro il presidente Milei durante il passaggio in corteo

Video NewsPietre contro il presidente Milei durante il passaggio in corteo
Redazione-web
Di Redazione-web

Manifestanti attaccano il leader, rimasto illeso

Milano, 28 ago. (askanews) – Il presidente argentino Javier Milei e sua sorella Karina Milei sono stati presi di mira dai manifestanti infuriati per un presunto scandalo di corruzione che coinvolge il suo entourage. Alcuni hanno lanciato pietre cpontro Milei, che viaggiava a bordo di un veicolo presidenziale alla periferia di Buenos Aires per promuovere il suo partito in vista delle elezioni legislative di ottobre. Il presidente argentino è stato portato via dai suoi servizi di sicurezza ed è illeso, secondo il portavoce presidenziale.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.