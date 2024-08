pietro-castellitto-dirige-“futura”,-il-nuovo-spot-di-bauli

La campagna per il lievito madre, Boosta rivisita la canzone di Dalla

Roma, 26 ago. (askanews) – L’attesa è il segreto di tutte le cose migliori e questo Bauli lo sa da sempre. Per questo usa un lievito madre che viene rigenerato da 100 anni e che ha ribattezzato “Futura”. Questo ingrediente rende i suoi prodotti soffici e speciali ed è il segreto delle ricette dei pasticcieri Bauli.Al lievito madre Futura è dedicata la campagna con cui Bauli torna in tv, firmata da Leagas Delaney e realizzata in collaborazione con Think Cattleya, per la regia di Pietro Castellitto, il sound design di Boosta (Davide Dileo), il sound logo e la logo animation firmati da Inarea Identity Design, la campagna è on air dal 25 agosto.A completare il team artistico, due grandi professionisti del cinema italiano apprezzati in tutto il mondo come Massimo Cantini Parrini – definito più volte “L’archeologo della moda” per la smisurata passione nello scovare abiti d’epoca, unico costumista italiano ad aver vinto cinque David di Donatello – e Dimitri Capuani, scenografo romano vincitore di numerosi riconoscimenti tra cui 3 David di Donatello, Nastri d’argento e Ciak d’oro.Il lievito madre Futura viene interpretato dall’attrice veronese Margherita Buoncristiani con una delicata chioma lilla. Una presenza magica la sua, che abita un luogo speciale: una versione cinematografica della fabbrica Bauli.Ad amplificare l’atmosfera immaginifica del nuovo film, la colonna sonora firmata da Boosta, che ha per l’occasione riarrangiato un grande classico della canzone italiana come “Futura” di Lucio Dalla.Chiude lo spot quello che diventerà il nuovo sound logo del brand, che vede il revamp del noto claim “Ba ba ba Bauli”. Il logo sonoro fu infatti registrato presso i prestigiosi Forum Studios fondati oltre 50 anni fa da Armando Trovajoli, Ennio Morricone, Luis Bacalov e Piero Piccioni utilizzando la celesta, strumento originale, protagonista anche in alcune colonne sonore del M° Ennio Morricone.”Sono grato e felice di essere stato io ad aver raccontato il lievito madre Futura”, commenta Pietro Castellitto. “Grazie alla famiglia Bauli e a tutti coloro che hanno reso possibile questa bellissima esperienza umana”.”La nuova campagna segna un cambio di passo importante dal punto di vista della comunicazione del brand Bauli e sono particolarmente orgoglioso di vedere oggi il risultato di tanti mesi di lavoro”, commenta Luca Casaura, Group Chief Marketing Officer del Gruppo Bauli. “Per il nuovo film abbiamo voluto avvalerci della collaborazione di un gruppo d’eccellenza, dalle agenzie coinvolte, alla casa di produzione, fino alla regia di un talento come Pietro Castellitto. Sono convinto che la nuova campagna ci aiuterà a veicolare i messaggi di brand e la nuova immagine di marca nel modo più efficace, senza dimenticare la componente emozionale che da sempre accompagna Bauli e la sua comunicazione”.”Non capita spesso, nel panorama pubblicitario italiano, che un brand storico rivoluzioni così tanto i suoi codici di comunicazione,” dichiara Cinzia Pallaoro, Direttore Creativo Esecutivo di Leagas Delaney. “Un progetto ambizioso che ci rende assolutamente orgogliosi e che è stato possibile grazie alla perfetta sinergia tra un cliente coraggioso e determinato e un gruppo di lavoro di eccellenza”.