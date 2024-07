piùeuropa,-bonino-acclamata-presidente:-sì-ad-alternativa-a-meloni

L’assemblea dà mandato al segretario Magi di facilitare coordinamento opposizioni per opposizione intransigente

Roma, 21 lug. (askanews) – Emma Bonino è stata acclamata presidente di PiùEuropa al termine del voto dell’assemblea nazionale che si è svolta a Roma nel weekend. L’assemblea ha inoltre approvato la mozione generale a prima firma Riccardo Magi, Benedetto Della Vedova e Carla Taibi che dà mandato al segretario Magi di “proseguire, fuori e dentro il Parlamento, l’attività di opposizione intransigente al Governo Meloni, facilitando il coordinamento delle forze di opposizione per contrastare le peggiori politiche della maggioranza, il giustizialismo che aggrava le condizioni carcerarie e la salute dello Stato di Diritto in Italia, la logica corporativa che soffoca la crescita, la concorrenza e l’innovazione, contro ogni forma di Stato etico che giudica e punisce le vite delle persone, contro una gestione dell’immigrazione disumana che calpesta la dignità delle persone, contro il cosiddetto premierato e l’autonomia differenziata”. Roma, 21 lug. (askanews) – La mozione approvata dall’assemblea nazionale di Più Europ, inoltre, chiede al segretario Magi di “verificare i punti di convergenza con le forze liberali, democratiche, progressiste ed europeiste, per promuovere iniziative politiche condivise che segnino una possibile alternativa all’attuale maggioranza al Governo”.

Infine, la mozione dà mandato a Magi di verificare rapidamente la praticabilità di iniziative referendarie che possano aggregare e mobilitare altre forze politiche e associative sui temi delle libertà individuali, dei diritti civili, della cittadinanza, dell’immigrazione e dell’antiproibizionismo.