Pil, Fitch: rivede al rialzo stima 2023 per Italia al +0,5%

Migliorate le stime di crescita globale al +2% ed eurozona al +0,8%

Milano, 13 mar. (askanews) – Fitch ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita per l’Italia, “grazie a un parziale sollievo dello shock dei prezzi energetici e al miglioramento delle prospettive di crescita globale e dell’eurozona”. L’agenzia di rating ora stima una crescita per l’Italia dello 0,5% nel 2023 al posto della lieve contrazione precedentemente prevista (+0,6 pp), mentre ha ridotto leggermente le previsioni per il 2024 al +1,3% (-0,2 pp).

Nel 2023 la crescita mondiale è prevista al +2%, stima rivista al rialzo dall’1,4% di dicembre. In particolare, Fitch ha alzato le previsioni di crescita della Cina al +5,2% dal precedente +4,1%, dell’eurozona al +0,8% dal +0,2%, degli Stati Uniti al +1% da +0,2%. “Le prospettive di crescita globale per il 2023 sono migliorate significativamente da dicembre – spiega Fitch -. Ciò riflette la riapertura della Cina, l’attenuazione della crisi del gas naturale in Europa e la sorprendente capacità di recupero a breve termine della domanda dei consumatori statunitensi”.

Rivista invece al ribasso la previsione della crescita globale nel 2024 al +2,4% dal +2,7% “per riflettere l’impatto ritardato dei rapidi aumenti dei tassi di interesse della Fed e della Bce”.

continua a leggere sul sito di riferimento