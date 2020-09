ROMA (ITALPRESS) – “E’ probabile che l’aumento congiunturale del Pil nel terzo trimestre sarà a due cifre. Naturalmente occorre procedere con cautela e determinazione”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo alla presentazione del Rapporto Export 2020 di Sace. “Il dato odierno sulla produzione industriale di luglio, conferma una ripresa della produttività significativa. Si avvalora la tesi di un forte rimbalzo del Pil nel terzo trimestre. Occorre procedere con cautela e determinazione, abbiamo davanti a noi dei mesi sfidanti ma possiamo essere fiduciosi che il graduale ritorno alla normalità possa continuare”, ha aggiunto.

Per il ministro “è importante affrontare in questa fase in cui stiamo progettando la ripartenza,

L’articolo Pil, Gualtieri “Probabile aumento a due cifre nel terzo trimestre” proviene da Notiziedi.

