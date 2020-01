Nel 2019 il Pil italiano ha registrato un aumento dello 0,2% sia in base a dati corretti per gli effetti di calendario che in base a dati trimestrali grezzi, in netta frenata rispetto al +0,8% del 2018. Le previsioni del governo contenute nella nota di aggiornamento al Def per il 2019 si attestano al +0,1% continua a leggere sul sito di riferimento