venerdì, 30 Gennaio , 26

Raffaella Fico compie 38 anni, la lettera della figlia Pia: “La persona più forte che conosco”

(Adnkronos) - Raffaella Fico ha compiuto ieri, mercoledì...

Roma, tenta il suicidio durante una diretta Rai: salvato dalla polizia locale

(Adnkronos) - Ha tentato di suicidarsi dal ponte...

Preparati galenici per dimagrire, scatta il divieto per alcuni principi attivi

(Adnkronos) - Scatta il divieto ai medici di...

Influenza, 10 milioni di casi da inizio stagione: calo negli ultimi 7 giorni

(Adnkronos) - L’incidenza totale delle infezioni respiratorie acute...
pil,-istat:-“a-+0,3%-nel-quarto-trimestre,-+0,7%-nel-2025”
Pil, Istat: “A +0,3% nel quarto trimestre, +0,7% nel 2025”

Pil, Istat: “A +0,3% nel quarto trimestre, +0,7% nel 2025”

DALL'ITALIA E DAL MONDOPil, Istat: "A +0,3% nel quarto trimestre, +0,7% nel 2025"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Per il quarto trimestre del 2025 l’Istat stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% in termini tendenziali. La variazione congiunturale – spiega l’istituto – è la sintesi di un aumento del valore aggiunto in tutti i principali comparti, più marcato nell’agricoltura, silvicoltura e pesca e nell’industria. Dal lato della domanda, vi è un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo della componente estera netta.  

Nel 2025 il Pil, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,7% rispetto al 2024 . La variazione acquisita per il 2026 è pari allo 0,3%. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.