pilar-fogliati:-in-“cuori-3”-raccontiamo-le-conquiste-delle-donne

Dall’1 febbraio su Rai1 la serie in 6 serate con Matteo Martari

Roma, 30 gen. (askanews) – La dottoressa Delia Brunello interpretata da Pilar Fogliati torna dall’1 febbraio su Rai1 con la terza stagione di “Cuori”, la serie dedicata alle imprese di un gruppo di medici pionieri della cardiochirurgia. “Cuori 3″ con Matteo Martari, diretta da Riccardo Donna, andrà in onda in sei serate. Ritroviamo i protagonisti 5 anni dopo, siamo nel 1974, e al centro del racconto ci sono le nuove sfide professionali di questi medici del reparto di cardiologia dell’ospedale Molinette di Torino.”Per me il personaggio di Delia rappresenta come attrice l’opportunità di andare un po’ indietro negli anni e vedere le donne che hanno lottato per dei diritti per i quali io non ho lottato, ma di cui sto giovando. – ha spiegato Pilar Fogliati – con tutte le conquiste scientifiche dell’epoca e quindi anche avere degli appuntamenti di cose accadute nella storia della medicina vere, ti danno un binario dove è più stimolante lavorare”.Delia e suo marito attraversano un periodo segnato da forti cambiamenti sociali come il femminismo, il divorzio e nuove dinamiche familiari, ma anche importanti innovazioni in campo medico, dalla nascita della terapia intensiva ai nuovi bypass coronarici, fino ai primi esperimenti che porteranno all’angioplastica. E in questa terza stagione non mancheranno tensioni e scelte difficili anche sul piano personale. “Si parlerà molto di coppia, ‘se vuoi rimanere incinta non devi lavorare, litigi coniugali dei più classici possibili, però tutto questo condito da un sentimento sociale intorno dove per queste cose si è appena lottato. – ha detto l’attrice – Quindi c’era chi non era d’accordo sul referendum sul divorzio, chi lo era, quindi dichiamo questa chiacchiera sociale è molto presente in tutte le storie della terza stagione”.