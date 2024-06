pillon-contro-lo-spot-in-tv:-“basta-frociaggine”,-poi-scrive-a-elon-musk

ROMA – “Non riprodurrò il disgustoso spot di un’immobiliare che per il Pride spara in prima serata le pomiciate gay. A quell’ora però davanti alla tv ci sono i bambini, che hanno il diritto di crescere senza frociaggine Lgbtq. Segnalerò il post alle autorità preposte”. Non ha usato mezzi termini Simone Pillon per dimostrare la sua contrarietà al nuovo spot di Idealista, mandato in onda per celebrare il mese del pride in cui due ragazzi si baciano. Il problema però, è che proprio quelle autorità preposte, a cui pensava di rivolgersi, non hanno bloccato la pubblicità, bensì il suo post perché “Illegale e offensivo”, proprio come prevedono le regole della piattaforma ‘X’.

“Pensavo che Elon Musk avesse scacciato i censori LGBT da X e invece vedo che un mio post è stato censurato. Mi stavo lamentando perché mostrano pomiciate gay in prima serata sulla TV italiana. Questo non è incitamento all’odio ma libertà. Ehi, Elon! Difendiamo la nostra libertà!”, ha risposto successivamente l’ex senatore della Lega pubblicando un post con il reclamo ricevuto. Non è la prima volta che Pillon si schiera contro gli spot che hanno come protagonisti persone gay. Lo scorso febbraio infatti, si scagliò contro lo spot Pupa, reo di “nuocere gravemente all’identità sessuale dei giovani”.

I thouht @elonmusk had chased the #LGBT censors away from X and instead I see that one of my posts has been censored. I was complaining because they show gay make-outs in prime time on italian TV. This is not hate speech but freedom. Hey Elon! Defend our freedom! pic.twitter.com/ofriRIGl1F — Simone Pillon (@SimoPillon) June 26, 2024

LO SPOT DI IDEALISTA

