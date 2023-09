Pinguini Tattici Nucleari, il 9 settembre a Campovolo in 80mila

La data conclusiva del tour che ha radunato oltre 550mila spettatori

Roma, 1 set. (askanews) – Dopo un incredibile en plein di sold out, con oltre 550.000 biglietti venduti, si conclude il 9 settembre alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) con 80.000 spettatori, il tour negli stadi 2023 dei Pinguini Tattici Nucleari, organizzato e prodotto da Magellano Concerti.

Sabato 9 settembre l’inizio dello show è previsto alle ore 21:00 con aperture porte al pubblico alle ore 14:00. Al fine di agevolare la viabilità e le procedure di ingresso si consiglia di arrivare alla RCF ARENA (Campovolo) entro le ore 18:00.

Un tour incredibile, 11 stadi che hanno coinvolto oltre 550.000 persone, che ha attraversato il Paese in un susseguirsi di colpi di scena, spettacoli pirotecnici, luci stroboscopiche, proiezioni, citazioni, momenti in cui si balla e momenti in cui ci si commuove: in oltre due ore di spettacolo è racchiusa la storia di una giovane band che negli anni ha saputo alternare grandi hit a brani cantautorali, capaci di far sorridere e di far pensare. La storia di una gavetta che parte dai piccoli club per riempire gli stadi e che, in dieci anni di concerti, ha conquistato un pubblico sempre più ampio e affezionato. Ed è il racconto di questa storia, sentito e vissuto, quello che i ragazzi portano negli stadi: tra visual, fuochi d’artificio, laser, tatuaggi in diretta, racconti del passato e speranze per il futuro, aneddoti e confronti con i propri fan, i sei ragazzi di Bergamo regalano uno show indimenticabile, in pieno stile Pinguini Tattici Nucleari. A completare lo spettacolo, il pubblico, attore fondamentale e indispensabile di questo show ma anche di una comunità e di un pensiero di cui sempre più persone sentono di fare parte. Il tour si concluderà il 9 settembre alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo), in una grande festa che coinvolgerà 80.000 spettatori pronti a cantare e a emozionarsi insieme a Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo.