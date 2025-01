Pino Daniele, dieci anni senza l’anima blues di Napoli

(Adnkronos) – Dieci anni dalla morte e il suo 70esimo compleanno. Per Pino Daniele il 2025 segna un doppio anniversario. Era infatti il 4 gennaio 2015 quanto si spense quella voce graffiante, quel sound unico che fondeva il cuore di Napoli con il blues, il jazz e le melodie del mondo. Un’occasione per ricordare e celebrare un artista che ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana.

Nato il 19 marzo del 1955, Pino Daniele è stato un unicum. Chitarrista autodidatta, ha saputo creare un linguaggio musicale innovativo, intrecciando la tradizione napoletana con generi provenienti da altre culture. Fin dagli esordi con ‘Terra Mia’ (1977) e il successivo ‘Pino Daniele’ (1979), la sua ricerca musicale si è distinta per originalità. Ma è con ‘Nero a Metà’ (1980) che la sua musica raggiunge il grande pubblico. Questo album, giustamente inserito nella classifica Rolling Stone dei ‘100 album più belli di sempre’, ha segnato una svolta, mescolando la visceralità di Napoli con il soul, il blues e il jazz in un modo profondamente personale.

La sua carriera è stata un’escalation di successi e collaborazioni prestigiose. ‘Vai Mo” (1981) e ‘Bella ‘mbriana’ (1982), con la partecipazione di musicisti del calibro di Alphonso Johnson e Wayne Shorter, hanno consolidato il suo successo. Seguono ‘Musicante’ (1984), il doppio live ‘Sciò’ e ‘Ferryboat’ (1985). Proprio ‘Musicante’, a 40 anni dall’uscita, è stato da poco celebrato con una ristampa speciale ‘Musicante 40th anniversary album’ che include l’album originale rimasterizzato da Pino ‘Pinaxa’ Pischetola e le ‘Studio Session’, registrazioni inedite in presa diretta. “È un documento che svela il processo creativo di mio padre e mostra la sua ricerca di un suono e di un’identità, impregnate di sonorità mediterranee e napoletane”, ha raccontato all’Adnkronos, Alessandro Daniele, figlio dell’artista e anima della Fondazione Pino Daniele.

Pino Daniele si è esibito sui palchi più importanti, aprendo il concerto di Bob Marley, partecipando a festival jazz internazionali, suonando a Cuba, in Canada, a Parigi e all’Arena di Verona. La sua sete di sperimentazione lo ha portato a collaborare con Ritchie Havens in ‘Common Ground’ (1986) e ad esplorare le sonorità dell’arab rock in ‘Bonne Soirée’ (1987). Ogni album è un viaggio sonoro, una nuova avventura musicale. E il talento di Pino Daniele ha conquistato anche il cinema: ha firmato le colonne sonore di film di Massimo Troisi, come ‘Ricomincio da tre’ e ‘Pensavo fosse amore invece era un calesse’.

Gli anni ’90 sono stati costellati di successi per l’artista napoletano: ‘Mascalzone Latino’ (1989), ‘Un Uomo In Blues’ (1991) con l’indimenticabile ”O scarrafone’, ‘Sotto ‘O Sole’ (1992), ‘Che Dio Ti Benedica’ (1993) con la collaborazione di Chick Corea, e il live ‘E Sona Mo”. Con ‘Non calpestare i fiori nel deserto’ (1995), con la partecipazione di Irene Grandi e Jovanotti, ha conquistato il Festivalbar e intrapreso un tour con Pat Metheny. Numerose le collaborazioni dal vivo con artisti come Eros Ramazzotti, Ron, Francesco De Gregori e Fiorella Mannoia. ‘Dimmi cosa succede sulla terra’ (1997), con Giorgia, Noa e Raiz, ha vinto dieci dischi di platino e il Festivalbar. L’anno successivo ha celebrato i suoi 20 anni di carriera con ‘Yes I know my way’, con la partecipazione di Jim Kerr dei Simple Minds. Con ‘Medina’ (2001) ha esplorato le sonorità del Nord Africa, fondendole con la melodia italiana e il rap napoletano.

La sua produzione è andata avanti con ‘Pino Daniele Project – Passi d’Autore’ (2004), ‘Il mio nome è Pino Daniele e vivo qui’ (2007) con Giorgia, Tony Esposito e il Peter Erskine Trio, e ‘Ricomincio da trenta’ (2008), un triplo album per i 30 anni di carriera. ‘Electric Jam’ (2009) ha visto il duetto con J-Ax in ‘Il sole dentro di me’. Pino Daniele si è poi esibito all’Apollo Theatre di New York e ha partecipato al Crossroads Guitar Festival di Eric Clapton.

‘Boogie Boogie Man’ (2010) include duetti con Mina, Franco Battiato, Mario Biondi e J-Ax. Nel 2011, un concerto storico con Eric Clapton allo Stadio San Paolo di Napoli ha raccolto fondi per l’Ospedale Pausilipon. ‘La grande madre’ (2012) è stato il suo ultimo album di inediti. La scomparsa improvvisa di Pino Daniele, il 4 gennaio 2015 ha lasciato un vuoto incolmabile. Napoli e il mondo musicale lo hanno ricordato con grande commozione, celebrando il suo genio e la sua umanità. Un affetto ancora vivo, testimoniato dal successo del singolo postumo ‘Again’, uscito un mese fa e che in soli 7 giorni ha raggiunto la vetta della classifica EarOne Airplay.

Tra gli eventi per il decennale della scomparsa e il 70esimo compleanno, il documentario ‘Pino’ di Francesco Lettieri, prodotto da Groenlandia, Lucky Red e Tartare Film, nelle sale il 19 gennaio. Nel documentario è la stessa voce di Pino Daniele a raccontare i propri sogni, le lotte, le delusioni, i traguardi e il rapporto con amici e colleghi, grazie a una lunga intervista video inedita rilasciata al giornalista Federico Vacalebre, che firma il soggetto del documentario insieme a Lettieri. “Per la prima volta – racconta ancora Alessandro Daniele – ho dato accesso completo agli archivi della fondazione, materiale fotografico e video mai pubblicati. Dall’infanzia fino al 2014: c’è veramente tutta la sua vita”.

Questo percorso biografico sarà ripreso anche dalla mostra ‘Pino Daniele Spiritual’ a Palazzo Reale di Napoli dal 19 marzo, giorno del suo compleanno. Mentre per sostenere l’arte c’è il ‘Musicante Award – Premio Pino Daniele’, il contest, ideato dalla Fondazione, che offre a giovani musicisti l’opportunità di emergere e sviluppare la propria carriera. E poi una data: il 18 settembre 2025 in Piazza del Plebiscito a Napoli si terrà ‘Pino è – Il viaggio del musicante’, uno show evento che vedrà sul palco grandi nomi del mondo della musica e dell’entertainment per ricordarlo.

Una grande festa nella sua città (“Parlare di mio padre è come parlare di Napoli, e viceversa”, ha detto Alessandro) con tanti ospiti, artisti, musicisti, amici e colleghi per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana. Il ricavato dell’evento sarà devoluto a sostegno della ricerca oncologica pediatrica e della formazione artistica. Tra racconti, aneddoti, omaggi e ovviamente tanta musica, verranno ripercorse la vita e la carriera di Pino Daniele che, anche a dieci anni dalla sua scomparsa, resta un’icona della musica italiana.

(di Loredana Errico)