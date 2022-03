Pino Papaluca, il barbiere che salva i bambini ucraini dalla guerra

ROMA – Da Trevignano Romano, comune alle porte del lago di Bracciano, vicino Roma, fino a Graz, in Austria, passando per Varsavia, in Polonia, per arrivare a Leopoli, in Ucraina, ai confini della pace. È il viaggio che Giuseppe Papaluca, Pino per quanti vivono al quartiere Trieste di Roma, 62 anni, professione barbiere, ha compiuto per portare in Ucraina alimenti, viveri, medicinali e vestiti da donare alle popolazioni vittime dei bombardamenti della Russia e costrette alla fuga dalle proprie abitazioni. ‘Un viaggio a bordo di un pulmino sgangherato che mi ha prestato un amico e che- racconta Pino alla Dire- credevo mi avrebbe abbandonato una volta superata Viterbo’. E invece quel pulmino ha percorso strade ed autostrade, italiane ed estere, ha macinato oltre 5.000 chilometri di asfalto prima di arrivare a Leopoli, in Ucraina.

Un viaggio fatto tutto in solitaria, ‘perché- spiega Papaluca- non è facile trovare compagnia anche se in realtà non mi è pesato molto. Quando sono da solo, la compagnia è lo stimolo di sapere che sto facendo qualcosa di utile per altre persone. Quello mi dà la forza di stare da solo proprio perchè penso che ciò che faccio sia una cosa buona, soprattutto quando la faccio per gli altri’. Un viaggio pieno di sorprese, di emozioni e di sensazioni che Pino non potrà mai scordare. ‘Sono partito con entusiasmo, sicuramente eccitato per la missione che dovevo compiere. Arrivato a Varsavia ho scaricato tutto il contenuto del furgone e poi sono stato aiutato ad arrivare fino al confine. Una volta scavallato il confine con l’Ucraina e dopo circa 150 chilometri sono arrivato a Leopoli’. E nella città ucraina Pino assiste a quello che tutti noi vediamo in televisione, nel corso di telegiornali o di approfondimenti sulla guerra con la Russia. Ma mentre qui in Italia, o in altre parti del mondo, una volta finite le immagini di bombardamenti, di morti, di accordi politici mai raggiunti, di edifici distrutti si passa magari a parlare di sport o di argomenti più leggeri o è possibile cambiare canale, in Ucraina non si può fare zapping, il ‘telecomando’ non funziona. E allora ecco che le parole non ci sono più, non esce di bocca nulla di fronte a tanta sofferenza.

‘È come quando andai in Iraq- ricorda- e visitai un ospedale dove erano ricoverati bambini contaminati dall’uranio impoverito. Quando uscii da quel luogo ero completamente in silenzio, sono stato senza parlare per ore. Quello che vedi, quello che senti a livello emotivo improvvisamente ti sconvolge e ti cambia. È come se ti portasse in un’altra dimensione. È come se ti facessero vedere un altro pianeta che non conosci’. In quel silenzio, in quella atmosfera fatta di sofferenza e di tristezza che Pino ritrova anche in Ucraina c’è però spazio per la compostezza. Ne è protagonista una lunghissima fila di persone, ognuna con in mano poche cose. ‘Quando sono tornato in Italia ho fatto una domanda ad alcuni bambini: cosa porteresti via di corsa se dovessi fuggire da una guerra? E poi ho rivolto lo stesso quesito ad un adulto. Io stesso ho provato ad immaginarmi in quella situazione così drammatica: ho una moglie, un figlio, Davide, che ha 8 anni, una casa che con sacrifici sto cercando di pagare e magari qualcuno mi dice che il giorno dopo devo lasciare tutto perchè c’è il terremoto o perchè c’è, appunto, la guerra. Forse mio figlio prenderà i suoi giocattoli preferiti o la maglietta a cui è maggiormente affezionato. Io, forse, i soldi che ho in casa o qualcosa piccolo oggetto d’oro ma quante cose potrò portare in un trolley, in uno zaino, in una valigia? In realtà nulla, solo lo stretto necessario, come qualcosa che mi servirà a coprirmi dal freddo. Le mani sono due e non si può portare più di tanto peso. Perciò immagino la sofferenza che questa gente sta provando nel lasciare tutto lì, nell’abbandonare tutte le proprie cose, la propria abitazione ma anche i propri ricordi. Quelli di una vita, magari la foto del papà che non c’è più. E poi non sa se tornerà e se ritroverà la propria casa ancora in piedi o se la troverà distrutta’.

Le emozioni, per Pino, non sono finite. Anzi. Ne stanno per arrivare altre, forse ancora più forti. Perchè se all’andata ha riempito il furgone di oggetti, prima di fare rientro a casa gli viene chiesto di portare in Italia tre giovani donne di circa 30 anni e le loro cinque bambine ucraine, dai 3 agli 11 anni. E Pino accetta. ‘Mi piace sempre ricordare quella frase zen- sottolinea- che dice ‘Una ciotola è utile solo quando è vuota’. E al mio ritorno, secondo il viaggio che avevo programmato, avrei avuto il furgone vuoto. Ma a cosa sarebbe servito un furgone vuoto, visto che avevo la possibilità di portare in salvo delle persone? Perciò ho accettato ben volentieri di riempirlo di umanità, di speranze, della possibilità di dare un po’ di serenità’.

E così ecco che sui sedili del pulmino prendono posto le tre donne con le loro cinque bambine. Tutte femmine. Già, perchè i maschi dai 18 ai 60 anni non possono uscire dall'Ucraina poichè reclutati e obbligati a combattere. 'È sconvolgente pensare che un ragazzo di 18 anni, che è poco più di un bambino, possa indossare una divisa ed imbracciare un mitra, o che lo stesso posso fare un uomo di 60 anni, ormai stanco ed appagato dalla propria vita e che magari si vuole godere i nipoti o i suoi hobbies. Per me la guerra non ci dovrebbe essere ma se proprio non si può fare altrimenti credo che a farla dovrebbe essere chi decide liberamente di fare il soldato. È la sua missione. Io taglio i capelli perchè ho deciso di fare il barbiere, chi sceglie di fare l'avvocato lo fa perché vuole difendere i propri clienti. Chi ama la guerra, o comunque vuole lottare per il proprio paese perchè è un patriota, è giusto che faccia il militare. Ma quando un civile è costretto