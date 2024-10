Pinot grigio delle Venezie Doc sponsor di “Il Mio Viaggio a NY TV Show”

Sequino: scopo è rafforzare posizionamento e visibilità nostra Doc

Milano, 6 ott. (askanews) – Il Pinot grigio delle Venezie Doc sarà sponsor della seconda stagione de “Il Mio Viaggio a NY TV Show”, il docureality prodotto da Flair Media Production dedicato al mondo dei viaggi e condotto da Piero Armenti, urban explorer, influencer e fondatore del tour operator “Il mio viaggio a New York” e di “Travelmorbido”.

Disponibile on demand su Mediaset Infinity dal 2 ottobre, il programma si compone di quattro episodi, ognuno della durata di trenta minuti, in cui una coppia di turisti italiani viene guidata da Armenti alla scoperta dei luoghi più inediti, inaspettati ma anche di quelli più conosciuti e trendy della Grande Mela. In qualità di sponsor, il Pinot Grigio delle Venezie DOC comparirà in ogni puntata del programma, protagonista di alcuni momenti dedicati, come un brindisi in aeroporto prima della partenza o durante una serata trascorsa dai turisti in un rooftop o, ancora, all’interno di un locale italiano.

“L’obiettivo del Consorzio è quello di rafforzare il posizionamento e la visibilità della nostra Doc nei mercati di riferimento, a partire da quello domestico, avvicinandoci sempre di più al consumatore finale” commenta Stefano Sequino, direttore del Consorzio di tutela Doc Delle Venezie, spiegando che “un format che accompagna i turisti per le strade di New York, tra l’altro piazza molto affezionata al Pinot Grigio italiano, diventa la cornice ideale per promuovere e valorizzare la Denominazione d’origine delle Venezie, bandiera dell’eccellenza Made in Italy”.