Pinquini Tattici Nucleari, sold out a San Siro, Firenze e Torino

Centinaia di migliaia di biglietti venduti

Roma, 21 dic. (askanews) – Un tour di dieci stadi e un fulmineo tutto esaurito su Milano e Roma, due singoli (Giovani Wannabe e Ricordi) a lungo ai vertici di tutte le classifiche e il nuovo album, Fake News, che diventa Oro in pochi giorni sono solo una parte dell’incredibile stagione di successi per i Pinguini Tattici Nucleari, che annunciano oggi tre nuovi sold out alla seconda data di San Siro del 12/7, all’Artemio Franchi di Firenze del 15/07 e all’Olimpico di Torino del 19/7.

Sono centinaia di migliaia i biglietti venduti solo negli ultimi mesi per assistere al coinvolgente show di una band che da oltre due anni colleziona numeri da record e che colorerà l’estate con un tour incredibile, organizzato e prodotto da Magellano Concerti, che toccherà alcune delle principali città italiane per rivivere con i propri fan, minuto per minuto, una carriera sempre in salita, che non ha mai voluto dimenticare il suo punto di partenza.

Sono dieci le tappe negli stadi che consacrano il percorso dei sei ragazzi non solo come band, ma come team che negli anni ha saputo fare del gioco corale il proprio punto di forza: una squadra che è riuscita a conquistare spazi sempre più grandi nel cuore delle persone e delle città, e che è pronta a giocare il suo campionato. Il tour partirà dal Parco San Giuliano Mestre (VE), per un grande evento in collaborazione con la città di Venezia.

IL TOUR NEGLI STADI 2023 07.07.2023 – VENEZIA PARCO SAN GIULIANO MESTRE – DATA ZERO 11.07.2023 – MILANO STADIO SAN SIRO – SOLD OUT 12.07.2023 – MILANO STADIO SAN SIRO – SOLD OUT 15.07.2023 – FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI – SOLD OUT 19.07.2023 – TORINO STADIO OLIMPICO – SOLD OUT 23.07.2023 – ROMA STADIO OLIMPICO – SOLD OUT 24.07.2023 – ROMA STADIO OLIMPICO – NUOVA DATA 27.07.2023 – BARI STADIO SAN NICOLA – NUOVA DATA 30.07.2023 – MESSINA STADIO SAN FILIPPO – NUOVA DATA 13.08.2023 – OLBIA RED VALLEY FESTIVAL – NUOVA DATA

continua a leggere sul sito di riferimento