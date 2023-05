Per un’esperienza di content creation e di condivisione dei contenuti sempre più facile ed intuitiva

Roma, 16 mag. (askanews) – Pinterest annuncia la semplificazione di tutte le funzionalità in unico format, i Pin, con lo scopo di continuare a supportare un’esperienza di content creation e di condivisione dei contenuti sempre più facile ed intuitiva per tutti. La piattaforma, infatti, vuole essere lo spazio online dove trovare contenuti positivi, ispirazionali e culturalmente rilevanti.

Ora tutte le funzionalità che Pinner, Creator ed editori hanno imparato ad amare saranno disponibili per tutti gli utenti, amplificando i modi in cui è possibile editare, pubblicare e misurare i risultati dei propri contenuti (immagini e video). Questo permette di sfruttare al massimo le potenzialità di Pinterest, facilitandone anche la fruizione dei contenuti.

I punti salienti di questo aggiornamento includono:

– Link presente in tutti i Pin: Pinterest è entusiasta di rendere accessibile “sbloccare” un altro canale di monetizzazione attraverso i link in tutti i Pin. Gli utenti potranno aggiungere link ad immagini, ai video e persino alle livestream di Pinterest TV, contribuendo a incrementare il traffico e a creare connessioni con i brand. Il tag dei prodotti (disponibile negli Stati Uniti e nel Regno Unito) e il Paid Partnership Tool, ora disponibile per tutti attraverso i Pin, sono ulteriori strumenti di guadagno sulla piattaforma. – Metriche di performance: tutti i Pin video avranno ora metriche migliorate (comprese le visualizzazioni e il tempo di visione), con una serie di analisi coerenti per tutti i tipi di Pin. – Programmazione dei Pin tramite API: gli utenti che utilizzano piattaforme di content marketing e strumenti creativi potranno creare e programmare i Pin direttamente attraverso tali piattaforme. – Ratio ed editing flessibili: sarà possibile creare Pin con aspect ratio flessibili, così come modificare i Pin dopo la pubblicazione, inclusi titolo, dettagli e link.

