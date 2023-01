Pinterest & Condé Nast Entertainment annunciano una partnership esclusiva di video content

Nei marchi Vogue e Architectural Digest

Roma, 31 gen. (askanews) – Oggi Pinterest e Condé Nast Entertainment (CNE) annunciano una content partnership a livello globale con due dei loro marchi più noti, Vogue e Architectural Digest. Nello specifico per questa collaborazione, si legge in una nota, Vogue e Architectural Digest realizzeranno oltre 160 video esclusivi in linea con i principali momenti stagionali e culturali di Pinterest, dal mese della moda a febbraio alla stagione dei matrimoni fino all’estate e al back to school.

Condé Nast è già da tempo uno dei più grandi gruppi editoriali di contenuti di Pinterest a livello globale, con oltre 40 profili da decine di milioni di visualizzazioni sulla piattaforma. La partnership è quindi una naturale estensione di questa eredità, radicata in due dei suoi marchi più iconici. Ognuno di questi marchi costituisce la principale autorità nei rispettivi settori della moda e della cultura (Vogue), nonché del design e dell’architettura (Architectural Digest).

Poiché Pinterest è la piattaforma di riferimento per i matrimoni, Vogue debutterà ad aprile con un nuovo profilo Pinterest dedicato a tutto ciò che riguarda i matrimoni: le board si focalizzerano su tutti gli aspetti, dalle checklist alle mise en place dei tavoli, fino agli abiti da sogno e i look per le damigelle. Sul nuovo profilo, che sarà curato dai redattori di Vogue Weddings e da wedding planner, avranno spazio anche i matrimoni più importanti dell’anno con bacheche personalizzate

“Siamo felici della partnership con Pinterest e di questa collaborazione dalla durata di un anno,” ha dichiarato Ani Shehigian, Senior Vice President of Digital Video English di Condé Nast Entertainment “Grazie alla nostra expertise nel giornalismo di moda, di design e di architettura di tutto il mondo con Vogue e Architectural Digest, siamo entusiasti di offrire ancora più contenuti video unici con accessi esclusivi, consigli e tendenze che continueranno a ispirare le persone.”

A partire da questo mese Vogue porterà su Pinterest il proprio esclusivo accesso ai backstage e le tendenze più calde delle passerelle in una serie di episodi originali a partire dalla Fashion Week di New York, Londra, Milano e Parigi, che debutteranno sul proprio profilo Pinterest.

Quest’estate Architectural Digest si focalizzerà su come creare lo spazio perfetto per l’estate, da approfondimenti su tutto ciò che riguarda la rivitalizzazione di uno spazio esterno a utili consigli per intrattenere gli ospiti nel proprio giardino in modo fenomenale. La serie inizierà il Memorial Day (29 maggio) e proseguirà fino al 4 luglio.

Inoltre, Architectural Digest realizzerà una serie di contenuti che daranno rilievo ai i designer e ai progetti a loro ispirati, a partire dalla lista AD100 2023, che presenta i migliori designer e progetti del settore, oltre a episodi inerenti al concetto di small living: dal primo appartamento, al trend sempre più diffuso di vivere in una casa di piccole dimensioni, alla stanza da letto perfetta.

“Condé Nast ha una lunga storia di innovazione su Pinterest e dà vita alla propria voce editoriale attraverso nuovi content format e la collaborazione con i Creator di Pinterest,” ha commentato Nadine Zylstra, Global Head of Programming and Originals di Pinterest. “Sia Vogue sia Architectural Digest hanno un pubblico molto attivo su Pinterest che speriamo sia entusiasta quanto noi dei contenuti originali generati da questa partnership e delle nuove idee ispirazionali che ne derivano”.

