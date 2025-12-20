sabato, 20 Dicembre , 25
piogge-e-temporali-in-arrivo-sull’italia,-allerta-meteo-oggi:-regioni-colpite
Piogge e temporali in arrivo sull’Italia, allerta meteo oggi: regioni colpite

Piogge e temporali in arrivo sull’Italia, allerta meteo oggi: regioni colpite

DALL'ITALIA E DAL MONDOPiogge e temporali in arrivo sull'Italia, allerta meteo oggi: regioni colpite
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Tempo in peggioramento sull’Italia nel weekend. E’ in arrivo una perturbazione di matrice afro-mediterranea che si avvicinerà verso le nostre regioni meridionali .  

I fenomeni meteo, sottolinea iLMeteo.it, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. Le regioni più a rischio oggi, sabato 20 dicembre, sono Calabria e Sicilia.  

Al Centro-Nord le condizioni saranno migliori anche se con frequenti annuvolamenti, specie in pianura. Attenzione ancora al rischio nebbie fitte notturne. 

Domani, domenica 21 dicembre, avremo il solstizio d’Inverno, giorno più corto dell’anno: il tempo peggiorerà sul Nord-ovest e in Sardegna con precipitazioni più probabili dal pomeriggio-sera. La neve tornerà a cadere sulle Alpi occidentali oltre i 1200 metri.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.