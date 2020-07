PIOLI E IL SUO MILAN DA STANDING OVATION, MA IL CLUB HA SCELTO RANGNICK

Quelli che il calcio non lo guardano, non lo amano, non lo capiscono ne parlano però costantemente. Perchè – parliamoci chiaro, senza infingimenti – il calcio è una delle poche materie vive in grado di offrire spunti anche maliziosi alle conversazioni afflitte dai bollettini della protezione civile. E’ sopravvissuto al coronavirus, al ministro dello sport, ai neghittosi che volevano fare una lunga vacanza come se fossero impiegati delle istituzioni. Ha beffato i tremendisti che s’immaginavano caduti sui campi verdi e i furbastri che temevano di retrocedere non avendo lavorato anche col pensiero prima e durante il lockdown. Li guidava – poi si è ritirato – l’energico Cellino quando ha capito che il Brescia era già retrocesso a Natale.

