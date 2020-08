Pioli “Ibra deve restare e il Milan deve tornare in Champions”

“Maldini, Gazidis, Massara, io: tutti siamo convinti che Ibrahimovic debba continuare con noi. Dalla trattativa economica è giusto che io resti fuori, ma siamo tutti consapevoli di quello che ha dato”. Questa la convinzione manifestata dal tecnico del Milan Stefano Pioli sull’attaccante svedese, il cui rinnovo per il prossimo anno sembra vicino. “In una stagione non tutto fila liscio, ma lui rende tutto facile – ha spiegato l’allenatore rossonero in un’intervista a La Repubblica – E’ sbagliato riferirsi all’età, è un professionista al 100%. Ha insegnato ai giovani la serietà, la competitività in ogni singolo allenamento. E’ il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via.

