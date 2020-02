Pioli: “Ibra? Spero di averlo nel derby. Maldini jr è giovane di talento. Obiettivo? L’Europa”

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Milan e della Serie A! Parola a Stefano Pioli. L’allenatore del ​Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine dell’assegnazione della Panchina D’oro a mister Gasperini, partendo dall’ultima gara di campionato contro l’Hellas: “Pareggio col Verona? Il pensiero è quello di aver messo in campo tanta generosità. Non ci sono rimpianti per quanto riguarda la nostra voglia di vincere,… continua a leggere sul sito di riferimento