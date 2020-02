“Piovono calcinacci da un palazzo: si sfiora sempre la tragedia ma nessuno vuole evitare il peggio”

Ricevo e pubblico*

Via Pergolesi, lato ghiacciaia. Abito in questo palazzo, gli affitti sono altissimi così come le quote condominiali. Già un anno fa, successe la stessa cosa a causa del vento forte: intervento dei vigili del fuoco, diffida all’amministratore di condominio e, come al solito, passata la tempesta, passa il santo e anche la festa: niente fu fatto.

L’altro ieri sera, se mio figlio fosse rientrato mezz’ora prima, si sarebbe trovato sotto una pioggia di pezzi di cornicione staccati.

Parlo di mio figlio ma in una situazione di pericolo del genere si sarebbe potuto trovare chiunque.

