piper-heidsieck-avvia-in-italia-un-progetto-per-alta-ristorazione

Milano, 19 ott. (askanews) – Piper-Heidsieck ha presentato a Roma “Circle Essentiel”, iniziativa che avvia in Italia un percorso di collaborazione con una rete selezionata di ristoranti, a partire dal Pulejo, il primo affiliato italiano del progetto.

“Siamo orgogliosi di inaugurare ‘Circle Essentiel’ in Italia con il Ristorante Pulejo” dichiara Celine Machado, direttrice commerciale internazionale di Piper-Heidsieck, aggiungendo che “l’iniziativa rafforza il legame tra la nostra maison e la cultura gastronomica italiana, promuovendo i valori di eccellenza e sostenibilità che ci contraddistinguono”.

“Nei prossimi mesi puntiamo ad ampliare il progetto con altri ristoranti di prestigio, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2026 una comunità esclusiva tra 10 e 15 affiliati distribuiti sul territorio nazionale” precisa Simone Mercati, direttore vendite Italia di BS International, distributrice di Piper-Heidsieck in Italia.

Il progetto è rivolto a location dell’alta ristorazione con visione gastronomica contemporanea, sensibilità per l’abbinamento cibo-vino e giovani brigate di sala e cucina. Gli affiliati interpreteranno lo stile della Maison attraverso la collezione “Essentiel”, che al Ristorante Pulejo sarà proposta come champagne di benvenuto e disponibile al calice per accompagnare i percorsi gastronomici.

La gamma “Essentiel” è pensata per esprimere il cuore stilistico della Maison e la sua versatilità a tavola: “Essentiel Cuvée Réserve Extra Brut” è un multimillesimato da Pinot Noir, Meunier e Chardonnay; “Essentiel Blanc de Blancs” è composta da 100% Chardonnay e da una quota di vini di riserva; “Essentiel Blanc de Noirs”, prima cuvée interamente creata da Émilien Boutillat, Chef de Caves dal 2018, rende omaggio ai vitigni a bacca nera della Champagne, il Pinot Noir e il Meunier.

Fondata nel 1785 e con sede a Reims, Piper-Heidsieck dal 2011 è di proprietà della famiglia Descours. La Maison detiene la doppia certificazione VDC e HVE per i vigneti dal 2015, è membro dell’International Wineries for Climate Action dal 2022 ed è certificata B Corp dal 2022. In Italia la distribuzione è affidata a BS International.