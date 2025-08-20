pippo-baudo,-alle-16-i-funerali.-padre-spirituale:-“ultime-settimane-di-grande-sofferenza”

(Adnkronos) – Una folla di persone si è assiepata da circa due ore davanti al Santuario della Madonna della Stella di Militello Val di Catania in attesa dell’inizio dei funerali di Pippo Baudo. La temperatura sfiora i 35 gradi e in molti cercano riparo all’ombra. I funerali inizieranno alle ore 16. Attesi, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Regione Renato Schifani, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, il sottosegretario Gianmarco Mazzi e il ministro Adolfo Urso.

A presiedere la funzione religiosa il vescovo di Caltagirone, mons. Calogero Peri. Concelebreranno sedici sacerdoti tra cui il parroco don Giuseppe Luparello e don Giulio Albanese, padre spirituale di Baudo, che detterà l’omelia.

“Le ultime settimane sono state per Pippo Baudo di grande sofferenza. Era sotto morfina, però lucido. E, comunque, per lui è stato un tempo, sono parole sue, di purificazione, di liberazione”, ha detto don Albanese, che gli è stato accanto negli ultimi mesi.

“Se Pippo Baudo ha detto tutto quello che voleva dire ai suoi figli? Quello che posso dirvi è che mi ha detto solo di ricordare i suoi figli e che gli ha voluto bene. Devo dire che lo ha ripetuto costantemente. Mi diceva: ‘Forse a volte non ci sono riuscito, ho fatto fatica a essere esplicito, ma ho sempre voluto bene ai miei figli'”, le parole di don Giulio parlando con i giornalisti all’uscita della camera ardente.

“La ragione fondamentale per cui Pippo Baudo è ritornato a Militello è perché qui, a Militello, ci sono le sue radici e lui esprimeva un debito di riconoscimento nei confronti di questa città, che non solo gli ha dato i natali ma, dal punto di vista valoriale, lo ha forgiato e formato”, ha detto il padre spirituale di Pippo Baudo.