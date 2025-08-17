domenica, 17 Agosto , 25

Ucraina-Russia, oggi leader europei a incontro Trump-Zelensky alla Casa Bianca

(Adnkronos) - C'è attesa per l'incontro di oggi,...

Wta Cincinnati, Paolini batte Kudermetova al 3° set e vola in finale

(Adnkronos) - Jasmine Paolini vola in finale al...

Sinner, lo ‘scherzo’ a Vagnozzi e le “racchettate in testa”

(Adnkronos) - Jannik Sinner e lo scherzo a...

Milan-Bari, Leao gol e infortunio: match dura 17 minuti

(Adnkronos) - Gol e infortunio per Rafa Leao...
pippo-baudo,-camera-ardente-oggi-a-roma.-funerali-mercoledi-a-militello-in-val-di-catania
Pippo Baudo, camera ardente oggi a Roma. Funerali mercoledì a Militello in Val di Catania

Pippo Baudo, camera ardente oggi a Roma. Funerali mercoledì a Militello in Val di Catania

DALL'ITALIA E DAL MONDOPippo Baudo, camera ardente oggi a Roma. Funerali mercoledì a Militello in Val di Catania
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Sarà aperta oggi al pubblico la camera ardente al Teatro delle Vittorie per l’ultimo saluto a Pippo Baudo, lo storico conduttore televisivo che si è spento sabato 16 agosto a 89 anni al Campus Biomedico di Roma. Con questo tributo, voluto dai vertici Rai in accordo con i suoi familiari, sono anche stati stabiliti gli orari di apertura della camera ardente: dalle 10 di lunedì 18 agosto fino alle 20; dalle 9 fino alle 12 di martedì 19 agosto. Ieri c’è stata, la camera ardente in forma privata al Campus Biomedico di Roma con l’omaggio dei familiari e degli amici più stretti.  

I funerali di Pippo Baudo si terranno mercoledì 20 agosto a Militello in Val di Catania, in Sicilia, il paese che gli ha dato i natali. A confermarlo è stato il sindaco, Giovanni Burtone al Tg1: “I funerali si terranno mercoledì nel Santuario Madonna della Stella” alle 16 e verranno trasmessi in diretta dalle 15.30 alle 18.10 al telegiornale della prima rete Rai. Il primo cittadino ha, poi, aggiunto: “C’è tanta sofferenza. La perdita di Pippo Baudo è molto sentita”.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.