pippo-baudo,-il-ricordo-del-compagno-di-scuola:-“da-sempre-voleva-fare-l’attore-o-il-presentatore.-a-militello-tornava-per-riposarsi”

ROMA – “Pippo è vissuto in queste strade. Lui salutava sempre tutti quando girava per il paese. Le nostre famiglie erano molto amiche, si frequentavano”. A parlare è Francesco Coniglione coetaneo e compagno di scuola di Pippo Baudo. A riportare l’intervista il giorno dei funerali del presentatore è la Gazzetta del Sud.

“Siamo stati a scuola insieme: prima alle elementari e poi alle medie. Ci siamo separati alle scuole superiori. Lui ha completato il Ginnasio a Caltagirone al liceo Secusio e poi con la famiglia si è trasferito a Catania per andare a frequentare il liceo classico. Quindi si è iscritto all’università a Catania. Si è laureato in Giurisprudenza e poi sappiamo il resto- racconta Francesco- Quando lui tornava a Militello ci incontravamo: gli piaceva rivedere i luoghi, quelli che sono stati i nostri luoghi, dove abbiamo trascorso le serate, le nottate, ci siamo raccontati tante cose. Naturalmente tornava quando aveva la libertà di farlo: dopo un festival di Sanremo o dopo un programma, veniva qua a riposarsi. Anche per quindici giorni. Si ricaricava nella villa che si era costruito. Era una casetta nella sua proprietà di famiglia, appena fuori dal Paese”.

“Io ho bei ricordi sin da quando eravamo a scuola elementare- sottolinea commosso- lui organizzava teatrini parrocchiali e spronava a diventare artisti gli altri amici. Anche a me. Io ho fatto solo una rappresentazione con lui in quarta elementare. Un racconto del maestro Santo: il docente girava per le classi e scelse Pippo Baudo e me. Abbiamo fatto lo spettacolo. Poi lui ha continuato. Da sempre voleva andare a fare l’attore o il presentatore”. Ma “negli ultimi tempi- conclude- non poteva più camminare. Prima veniva qua a votare, era puntuale. Poi non è riuscito a venire più”.

