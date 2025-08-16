sabato, 16 Agosto , 25

Pippo Baudo, Diaco: “Gigante, maestro e amico”

(Adnkronos) - "Pippo Baudo è stato un gigante,...

Pippo Baudo, Carlo Conti: “Si è spenta la tv, era il nostro faro”

(Adnkronos) - "È una notizia che sconvolge, stravolge,...

Pippo Baudo, Morandi: “Mi aiutò a superare un momento di crisi”

(Adnkronos) - Gianni Morandi in un post social...

Pippo Baudo, Nancy Brilli: “Un vero maestro, ti faceva sentire una star”

(Adnkronos) - "Ci sono persone che definiscono il...
pippo-baudo,-mara-venier-in-lacrime:-“notizia-devastante”
Pippo Baudo, Mara Venier in lacrime: “Notizia devastante”

Pippo Baudo, Mara Venier in lacrime: “Notizia devastante”

DALL'ITALIA E DAL MONDOPippo Baudo, Mara Venier in lacrime: "Notizia devastante"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Non trattiene le lacrime Mara Venier, ricordando Pippo Baudo in collegamento con lo speciale del Tg1 sulla scomparsa del presentatore, morto oggi 16 agosto 2025 all’età di 89 anni. “Tanti anni di confronti, di consigli, mi è sempre stato vicino. Ci siamo sempre voluti bene e questa notizia è per me devastante, non me l’aspettavo”, dice Venier. “Un gran pezzo di vita che se ne va con lui, stasera sto malissimo”. “Era molto di più che il lavoro, abbiamo lavorato molto insieme però Pippo era un amico e un punto di riferimento vero e importante della mia vita”.  

 

