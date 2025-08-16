sabato, 16 Agosto , 25

Pippo Baudo, Diaco: “Gigante, maestro e amico”

(Adnkronos) - "Pippo Baudo è stato un gigante,...

Pippo Baudo, Carlo Conti: “Si è spenta la tv, era il nostro faro”

(Adnkronos) - "È una notizia che sconvolge, stravolge,...

Pippo Baudo, Mara Venier in lacrime: “Notizia devastante”

(Adnkronos) - Non trattiene le lacrime Mara Venier,...

Pippo Baudo, Nancy Brilli: “Un vero maestro, ti faceva sentire una star”

(Adnkronos) - "Ci sono persone che definiscono il...
pippo-baudo,-morandi:-“mi-aiuto-a-superare-un-momento-di-crisi”
Pippo Baudo, Morandi: “Mi aiutò a superare un momento di crisi”

Pippo Baudo, Morandi: “Mi aiutò a superare un momento di crisi”

DALL'ITALIA E DAL MONDOPippo Baudo, Morandi: "Mi aiutò a superare un momento di crisi"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Gianni Morandi in un post social ricorda Pippo Baudo, morto oggi, sabato 16 agosto, all’età di 89 anni. “Sono molto addolorato” scrive. “Se n’è andato Pippo Baudo. Ha tenuto compagnia a tutti gli italiani per 60 anni e più. Un maestro, un musicista, un conduttore, uno straordinario organizzatore di spettacoli come il Festival di Sanremo, Canzonissima, Fantastico”.  

“Io, personalmente, gli devo molto, mi aiutò a superare il mio periodo di crisi, agli inizi degli Anni ’80, con i suoi preziosi consigli e invitandomi alle sue trasmissioni. Grazie Pippo, per quello che hai fatto per me e per la tua amicizia. Ti vorrò sempre bene”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.