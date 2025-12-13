sabato, 13 Dicembre , 25
Pirelli HangarBicocca: nelle Navate un cinema per Nan Goldin

Una conversazione fra l’artista e Vivienne Dick

Milano, 13 dic. (askanews) – Venerdì 12 dicembre 2025 Pirelli HangarBicocca ha presentato una serata speciale nella mostra This Will Not End Well, la prima retrospettiva dedicata al lavoro di Nan Goldin come filmmaker. Lo spazio delle Navate si è trasformato in un vero e proprio cinema dove è stato proiettato il film Liberty’s Booty di Vivienne Dick del 1980 interpretato tra gli altri dalla stessa Nan Goldin: un’indagine sulle sex workers nell’economia tardo capitalista, narrata dal punto di vista femminile, nonché un documento e una celebrazione della sottocultura newyorkese alla fine degli anni Settanta, la stessa raccontata da Goldin nei suoi slideshow. Vivienne Dick è regista di fama internazionale e figura chiave del movimento No Wave a New York alla fine degli anni Settanta.Dopo la proiezione si è tenuta una conversazione, moderata da Cristina Piccino, tra Nan Goldin e Vivienne Dick durante la quale le due artiste hanno rivelato come entrambe siano state d’ispirazione reciproca per la propria attività.

