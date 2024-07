pirelli:-il-fotografo-americano-ethan-james-green-firma-the-cal-2025

L’artista 34enne scelto per gli scatti dell’iconico calendario

Milano, 26 lug. (askanews) – Ethan James Green, fotografo statunitense 34enne, realizzerà il Calendario Pirelli 2025. Scattato a Miami con la partecipazione di 12 talenti, l’iconico The Cal sarà svelato a Londra il prossimo novembre.

Il fotografo, nato nel 1990 in Michigan e residente a New York, con un inizio da modello per Calvin Klein, fonde la schiettezza del Midwest natio con l’ampiezza e lo splendore della città adottiva, creando ritratti di straordinaria intimità. Il primo libro di Green, “Young New York” (2019), è una raccolta di ritratti di amici e collaboratori scattati nei parchi del centro di New York, che documenta l’ampiezza dell’identità queer nell’ultimo decennio. La sua seconda monografia, Bombshell (2024), sovverte l’idea cliché di “bombshell” esplorando e dando una nuova interpretazione del concetto, invitando le modelle di acconciarsi e mettersi in pose in modi che incarnano loro prospettiva personale sulla femminilità, glamour e sex appeal.

Prendendo spunto dalla sua visione del tutto personale della comunità artistica di New York, Green ha fondato la New York Life Gallery nell’autunno del 2022. La galleria, situata a Chinatown, invita i visitatori in un circolo di artisti del centro città con mostre e programmazioni che si concentrano su artisti emergenti e ai metà carriera, archivi sconosciuti e opere d’arte del XX secolo. Green ha anche collaborato con una vasta gamma di marchi di moda, tra cui Alexander McQueen, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Miu Miu, Prada, Tom Ford e Versace.