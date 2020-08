Pirelli soddisfatta ad aragòn, 4 costruttori sul podio

ALCAITS (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il PROSECCO DOC Aragòn Round, quarto appuntamento del Campionato Mondiale MOTUL FIM Superbike, volge al temine con grandissima soddisfazione in casa Pirelli per le performance dei propri pneumatici di gamma che hanno permesso il raggiungimento di nuovi record di gara in tutte e tre le classi. In aggiunta, nella classe regina sono saliti sul podio quattro diversi costruttori, tre case differenti in ciascun podio, a testimonianza dell’estrema versatilità e degli alti livelli di performance raggiunti dai pneumatici Pirelli

Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR) è il protagonista di questa domenica e conquista grazie ad un ottimo passo e strategia di gara la Tissot Superpole Race e Gara 2.

