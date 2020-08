Pirelli Stella Bianca torna in pista a Silverstone

MILANO (ITALPRESS) – “Stella Bianca” non è solo il nome di un pneumatico, nell’automobilismo si identifica con Pirelli ed è il simbolo dell’epoca d’oro del motorsport. Un passo indietro fino al 1950, anno del primo Campionato Mondiale di Formula 1 e della prima gara a Silverstone, con la vittoria di Giuseppe Farina su Alfa Romeo equipaggiata con Pirelli Stella Bianca. Sono trascorsi 70 anni e Formula 1 ha celebrato questo compleanno nel corso del 70th Anniversary Grand Prix in Gran Bretagna. Le celebrazioni non si sono fermate solo al fine settimana di gara, ma continuano con l’ingresso di Pirelli Stella Bianca nell’esposizione permanente del nuovo Silverstone Experience Museum.

