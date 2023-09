Pirelli: The Cal 2024 a Gyasi, prima volta per un fotografo africano

Nell’edizione 50 Naomi Campbell, Angela Bassett e il re di Ashanti

Milano, 8 set. (askanews) – Per la prima volta The Cal viene affidato all’obiettivo di un fotografo africano. Sarà il ghanese Prince Gyasi, artista 28enne nato e residente ad Accra, a immortalare gli scatti dell’edizione numero 50 dell’iconico calendario Pirelli, intitolato “Timeless”.

“Sono onorato che Pirelli mi abbia dato l’opportunità di esprimere i miei pensieri, sentimenti ed emozioni per il 50esimo calendario – ha dichiarato – Essere il primo artista black africano dietro The Cal mi ha dato la possibilità di mettere in risalto alcune persone che mi hanno ispirato nel corso della mia vita, da bambino e da adulto. Per la prima volta nella storia del calendario ho deciso che una parte del progetto si svolgerà nel mio Paese, il Ghana”.

I personaggi, immortalati tra Londra, Accra e Kumasi, hanno tutti radici africane: la modella Naomi Campbell, l’attrice Angela Bassett, la giovane poetessa Amanda Gorman (che ha recitato alla cerimonia di inaugurazione del presidente Biden), l’attore Idris Elba, l’ex calciatore Marcel Desailly, Sua Maestà Otumfuo Osei Tutu II, re di Ashanti (nel 2024 si celebrerà il 25esimo anniversario del Regno), le cantanti Tiwa Savage e Teyana Taylor, Jeymes Samuel (The Bullitts), la scrittrice Margot Lee Shetterly e l’artista ghanese Amoako Boafo.

“Vediamo negli scatti del giovane artista Prince Gyasi- ha spiegato Pirelli – un nuovo linguaggio che trasmette energia positiva e messaggi forti, che parla anche alle nuove generazioni. Il suo lavoro rivela un’estetica originale: è un viaggio nei colore all’interno di un mondo dalle caratteristiche uniche”.