Pirelli ufficializza le soluzioni per Phillip Island

A conclusione delle due giornate di test che storicamente precedono il primo round del Campionato Mondiale Motul Fim Superbike, Pirelli ha reso note le soluzioni che verranno messe a disposizione dei piloti delle classi WorldSBK e WorldSSP per le gare che si svolgeranno il prossimo fine settimana sul circuito australiano di Phillip Island. I piloti della classe WorldSBK sono scesi in pista per quattro ore al giorno suddivise in due sessioni da due ore, mentre quelli della WorldSSP hanno effettuato due turni al giorno da un’ora e cinquanta minuti ciascuno. Il pilota WorldSBK che ha realizzato il giro più veloce nel corso dei test è stato il Campione del Mondo in carica Jonathan Rea del team Kawasaki Racing Team WorldSBK con il tempo di 1’30.448 ottenuto nella terza sessione.

