Pirlo in conferenza: “Il Napoli è forte, ma abbiamo le soluzioni per far male agli azzurri. La Juve ha sempre voglia di vincere!”

Andrea Pirlo ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: “Dobbiamo stare molto attenti al Napoli, è una squadra forte e molto tecnica. La difesa è stretta, ma abbiamo delle soluzioni per far male agli azzurri. La partita viene al momento giusto. Dopo una brutta sconfitta scendere in campo è sempre la soluzione ideale. Abbiamo subito la possibilità di riscattarci e di portare a casa un trofeo. La Juve è sempre ambiziosa – prosegue il tecnico in conferenza stampa -. Ci può stare qualche momento di sbandamento, ma la voglia di vincere è la stessa. Dopo la sconfitta di Milano abbiamo parlato tra noi e sappiamo che questo è un appuntamento da vincere, ma non è un bivio della stagione. Sono abituato a partite del genere, ma mi dispiace per i miei ragazzi che sono stati tirati in ballo. Hanno attaccto i giovani che invece, a mio avviso, andavano salvaguardati. Preferisco che gli attacchi siano rivolti a me e non a loro. Cosa manca alla mia squadra? Lavoriamo bene di squadra per portare avanti il progetto della Juventus, ma non si può dire che la Juve di oggi sia la stessa da dieci anni. Ogni calciatore ha la sua personalità”.

