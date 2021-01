La Juventus ha vinto la Supercoppa italiana battendo per 2-0 il Napoli. Il tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo, ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza: “Stasera volevamo dimostrare che siamo un gruppo che ha ancora una grande fame. La Juventus vuole vincere sempre e comunque. Lo abbiamo dimostrato stasera, era una partita da vincere e lo abbiamo fatto alla grande”.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO!

Juventus vittoriosa in Supercoppa: le dichiarazioni di Pirlo

“Cuadrado titolare? Stamattina è arrivato il via libera, s’è allenato da solo a casa da 15 giorni… fortunatamente era asintomatico, ma comunque aveva necessità di scendere in campo”. Sulla scelta di schierare Kulusevski, Pirlo risponde: “Volevamo avere più soluzioni tra le linee per privilegiare le scelte di passaggio. Kulu ha ben figurato stasera. In ogni caso – chiosa il tecnico bianconero – abbiamo giocato con orgoglio, era importante sacrificarci per portare a casa il risultato. Quando scendiamo in campo con questa intensità non diamo respiro ai nostri avversari. Le differenze tra stasera e la finale di giugno? Non la ricordo la finale di Coppa Italia…”

IL PROFILO DI ANDREA PIRLO!

The post Pirlo in conferenza: “La Juventus punta a vincere sempre!”. Poi ‘punge’ i rivali: “La finale di Coppa Italia? Non ricordo…” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento