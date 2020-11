Pirlo “Indicazioni positive, Lazio squadra top”

TORINO (ITALPRESS) – “Dovremo fare una partita attenta per non dare spazio alla Lazio per partire in contropiede. Dagli ultimi due match ho avuto indicazioni positive”. L’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, è fiducioso e pian piano sta provando a far crescere la sua squadra dal punto di vista del gioco: “Abbiamo fatto bene in avanti, naturalmente possiamo migliorare ma siamo sulla strada giusta. Abbiamo una buona gestione della palla e manteniamo bene il possesso”. L’avvio di campionato per i bianconeri è stato tutt’altro che brillante, ma Pirlo è consapevole del grande lavoro che dovrà svolgere: “Abbiamo ampi margini di miglioramento,

