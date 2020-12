Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nel postpartita di Juventus-Fiorentina, gara clamorosamente persa dai bianconeri per 3 a 0.

Le dichiarazioni dell’allenatore nel postpartita

Il collega di Sky gli chiede se l’approccio molle alla gara è stato figlio della sentenza del Collegio di Garanzia che ha premiato il Napoli e ha tolto i tre punti alla Juventus. Pirlo non ha dubbi: “Assolutamente no, quello che è successo oggi non deve costituire un alibi per noi. Abbiamo giocato una partita molle sin dall’inizio e poi gli episodi hanno determinato il resto. Arbitraggio? Le immagini parlano chiare e non solo sull’espulsione di Cuadrado. A volte l’arbitro ti favorisce, altre volte ti danneggia. Funziona così”. Pirlo infine, torna sulla sentenza di oggi e, anche se indirettamente, attacca il Napoli: “Per me non è un problema giocarcela con loro, mi dispiace solo per quelle squadre che sono sempre scese in campo malgrado i tanti contagiati. Non lo trovo corretto verso di loro”. Non si può non notare che le dichiarazioni del tecnico sono in totale controtendenza rispetto a quelle del diesse Paratici. Prima del match, il dirigente aveva detto: “La sentenza del CONI non ci riguarda. Siamo pronti a scendere in campo”.

Clicca qui se vuoi essere aggiornato

The post Pirlo “smentisce” Paratici ed entra a gamba tesa: “Sentenza del CONI? Non la trovo giusta! Vi spiego il motivo…” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento