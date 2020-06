Pirlo torna alla Juventus: pronta la nuova avventura in panchina, Baronio possibile vice

Sarà Andrea Pirlo il prossimo allenatore della Juventus U23. La conferma, in attesa di ufficialità, arriva direttamente dalla redazione di Sky Sport. Dopo aver vestito la maglia bianconera dal 2011 al 2015 vincendo tanti trofei, il Maestro comincerà quindi dalla seconda squadra del club la sua carriera di allenatore. Pirlo prende in mano l’eredità di Zironelli e Pecchia, con cui la Juve U23 ha recentemente vinto la Coppa Italia di Serie C e sarà impegnata nei playoff. Nell’esperienza in… continua a leggere sul sito di riferimento