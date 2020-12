Pirlo umiliato dal Giornale: “È lui l’uomo in meno della Juventus” – Che attacco!

L’edizione odierna del Giornale attacca a spron battuto la Juve di Pirlo. Il noto quotidiano non può che dirsi deluso dell’attuale stato di forma dei bianconeri. Ecco un estratto dell’articolo condiviso per i nostri lettori: “Alzi la mano chi si sarebbe mai immaginato di vedere la Juventus sesta in classifica dopo un terzo di stagione? Né la società, né i tifosi, né i calciatori e neppure Andrea Pirlo si sarebbero immaginati di essere a meno dieci dalla vetta della classifica, eppure è proprio così.

Pirlo sul banco degli imputati

I bianconeri hanno sì da recuperare una partita, quella contro il Napoli di Gennaro Gattuso, ma avranno delle partite dure da qui al girone d’andata. Udinese, Milan, Sassuolo, Inter e Bologna per testare le reali ambizioni di scudetto di una squadra che ne ha fatto incetta negli ultimi nove anni. Solo sei vittorie e sei pareggi non sono di certo numeri da Juventus che mettono in discussione Andrea Pirlo che è l’uomo in meno di questa prima parte di stagione e di questo finale di 2020″.

